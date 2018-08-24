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ООС: бойовики били з важкого озброєння, є загиблий і поранені

П'ятниця, 24 серпня 2018, 19:47
ООС: бойовики били з важкого озброєння, є загиблий і поранені

У п'ятницю внаслідок бойових дій загинув один український військовий і двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні йдеться, що з 7 до 18 години російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши на окремих напрямках озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., озброєння БМП, різних типів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріл потрапили позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Широкине.

В районах населених пунктів Красногорівка і Гранітне ворог відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл", - повідомили в прес-центрі.

Там також нагадали, що в п'ятницю зафіксовано черговий злочин російсько-окупаційних військ проти місцевого населення.

"Зранку окупанти обстріляли з артилерії калібру 152 мм село Врубівка на Луганщині. В результаті обстрілу загинув 35-річний мешканець села. Крім того постраждали три житлових будинки та місцева школа", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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