ООС: боевики били из тяжелого вооружения, есть погибший и раненые

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Пятница, 24 августа 2018, 19:47

В пятницу в результате боевых действий погиб один украинский военный и двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В сводке говорится, что с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., вооружения БМП, различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Авдеевка, Невельске, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Широкино.

В районах населенных пунктов Красногоровка и Гранитное враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", - сообщили в пресс-центре.

Там также напомнили, что в пятницу зафиксировано очередное преступление российско-оккупационных войск против местного населения.

"Утром оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 152 мм село Врубовка на Луганщине. В результате обстрела погиб 35-летний житель села. Кроме того, пострадали три жилых дома и местная школа", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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