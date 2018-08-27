Місце Маккейна в Сенаті може зайняти його вдова

Смерть сенатора Джона Маккейна спричинила гостру напругу в лавах республіканців щодо призначення його наступника.

Про це пише видання The New York Times.

Серед потенційних кандидатів, яких виданню називають члени Республіканської партії – зокрема вдова померлого від раку сенатора – Сінді Маккейн.

Також розглядається кандидатура колишнього сенатора від Арізони Джона Кайла, двох членів палати представників Джона Шадегга і Мета Салмона, та ще кілька прізвищ.

Обрати того, хто займе місце Маккейна до 2020 року, коли відбудуться вибори сенатора від штату має губернатор Арізони Даг Дьюсі.

Він уже заявив, що призначення наступника не буде доти, поки не відбудуться похорони політика. З огляду на повагу до життя і спадщини Маккейна.

Вибір губернатора Арізони є надзвичайно важливим, оскільки новий тимчасово виконуючий обов'язки сенатора може потенційно мати значний вплив на розклад сил у Сенаті, де за республіканцями після смерті Маккейна залишається 50 місць проти 47 у демократів, відзначає видання.

Прихильники Маккейна чітко дали зрозуміти Дьюсі, що хочуть, аби цю посаду обійняв незалежний кандидат, готовий критикувати чинного президента. Водночас лунають і заклики обрати республіканця лояльного до Дональда Трампа.

Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер 25 серпня на 82 році життя.

Сенатора поховають у Аннаполісі (штат Меріленд) на цвинтарі академії ВМС. Прощальна церемонія відбудеться в парламентській асамблеї Арізони.

Джон Маккейн жорстко критикував президента США Дональда Трампа - він називав його "імпульсивним" і "дезінформованим" та критикував через політику глави Білого дому щодо РФ, Сирії та Китаю.

Трампа на похорони Маккейна не запросили.