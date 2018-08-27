Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місце Маккейна в Сенаті може зайняти його вдова

Понеділок, 27 серпня 2018, 12:36

Смерть сенатора Джона Маккейна спричинила гостру напругу в лавах республіканців щодо призначення його наступника.

Про це пише видання The New York Times.

Серед потенційних кандидатів, яких виданню називають члени Республіканської партії – зокрема вдова померлого від раку сенатора – Сінді Маккейн.

 

Також розглядається кандидатура колишнього сенатора від Арізони Джона Кайла, двох членів палати представників Джона Шадегга і Мета Салмона, та ще кілька прізвищ.

Обрати того, хто займе місце Маккейна до 2020 року, коли відбудуться вибори сенатора від штату має губернатор Арізони Даг Дьюсі. 

Він уже заявив, що призначення наступника не буде доти, поки не відбудуться похорони політика. З огляду на повагу до життя і спадщини Маккейна.

Вибір губернатора Арізони є надзвичайно важливим, оскільки новий тимчасово виконуючий обов'язки сенатора може потенційно мати значний вплив на розклад сил у Сенаті, де за республіканцями після смерті Маккейна залишається 50 місць проти 47 у демократів, відзначає видання.

Прихильники Маккейна чітко дали зрозуміти Дьюсі, що хочуть, аби цю посаду обійняв незалежний кандидат, готовий критикувати чинного президента. Водночас лунають і заклики обрати республіканця лояльного до Дональда Трампа.

Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер 25 серпня на 82 році життя.

Сенатора поховають у Аннаполісі (штат Меріленд) на цвинтарі академії ВМС. Прощальна церемонія відбудеться в парламентській асамблеї Арізони.

Джон Маккейн жорстко критикував президента США Дональда Трампа - він називав його "імпульсивним" і "дезінформованим" та критикував через політику глави Білого дому щодо РФ, Сирії та Китаю.

Трампа на похорони Маккейна не запросили.

Валентина Романенко, УП
Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: