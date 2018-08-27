Место Маккейна в Сенате может занять его вдова

Смерть сенатора Джона Маккейна вызвала острое напряжение в рядах республиканцев относительно назначения его преемника.

Об этом пишет издание The New York Times.

Среди потенциальных кандидатов, которых изданию называют члены Республиканской партии, – в частности вдова умершего от рака сенатора – Синди Маккейн.

Также рассматривается кандидатура бывшего сенатора от Аризоны Джона Кайла, двух членов палаты представителей Джона Шадегга и Мэтта Салмона, и еще несколько фамилий.

Выбрать того, кто займет место Маккейна до 2020 года, когда состоятся выборы сенатора от штата, должен будет губернатор Аризоны Даг Дьюси.

Он уже заявил, что назначения преемника не ​​будет до тех пор, пока не состоятся похороны политика. Учитывая уважение к жизни и наследию Маккейна.

Выбор губернатора Аризоны является чрезвычайно важным, поскольку новый временно исполняющий обязанности сенатора может потенциально иметь значительное влияние на расклад сил в Сенате, где за республиканцами после смерти Маккейна остается 50 мест против 47 у демократов, отмечает издание.

Сторонники Маккейна четко дали понять Дьюси, что хотят, чтобы эту должность занял независимый кандидат, готовый критиковать действующего президента. В то же время звучат и призывы выбрать республиканца лояльного к Дональду Трампу.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, скончался 25 августа на 82 году жизни.

Сенатора похоронят в Аннаполисе (штат Мэриленд) на кладбище академии ВМС. Прощальная церемония состоится в парламентской ассамблее Аризоны.

Джон Маккейн жестко критиковал президента США Дональда Трампа - он называл его "импульсивным" и "дезинформированным" и критиковал за политику главы Белого дома по РФ, Сирии и Китаю.

Трампа на похороны Маккейна не пригласили.