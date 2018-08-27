Бойовики обстріляли житловий сектор Троїцького із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, постраждалих серед мирних жителів немає.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Обстріл стався 27 серпня близько 10.00 години.

"На місці події представниками української сторони СЦКК було задокументовано, що внаслідок прямого влучання 3-х мін калібру 120 мм та 3-х мін калібру 82 мм по вулиці Красна в безпосередній близькості до житлових будинків утворились вирви різного діаметру", - йдеться у повідомленні.

Місця влучань боєприпасів знаходяться на відстані до 100 метрів від житлових будівель.

Водночас відстань від місця обстрілу до підрозділів Збройних Сил України становить щонайменше 1,5 км.

"Зазначений факт є прямим свідченням навмисного ведення бойовиками збройних формувань Російської Федерації вогню по мирному населенню", - заявляють в СЦКК.

Зазначається, що протягом доби це вже третій обстріл бойовиками населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмежування.

До цього бойовики обстріляли із важкого озброєння житлові сектори населених пунктів Травневе та Кряківка.