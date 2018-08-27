Бойовики обстріляли житловий сектор Троїцького
Бойовики обстріляли житловий сектор Троїцького із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, постраждалих серед мирних жителів немає.
Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає прес-центр Операції Об’єднаних сил.
Обстріл стався 27 серпня близько 10.00 години.
"На місці події представниками української сторони СЦКК було задокументовано, що внаслідок прямого влучання 3-х мін калібру 120 мм та 3-х мін калібру 82 мм по вулиці Красна в безпосередній близькості до житлових будинків утворились вирви різного діаметру", - йдеться у повідомленні.
Місця влучань боєприпасів знаходяться на відстані до 100 метрів від житлових будівель.
Водночас відстань від місця обстрілу до підрозділів Збройних Сил України становить щонайменше 1,5 км.
"Зазначений факт є прямим свідченням навмисного ведення бойовиками збройних формувань Російської Федерації вогню по мирному населенню", - заявляють в СЦКК.
Зазначається, що протягом доби це вже третій обстріл бойовиками населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмежування.
До цього бойовики обстріляли із важкого озброєння житлові сектори населених пунктів Травневе та Кряківка.