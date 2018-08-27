Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого

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Понедельник, 27 августа 2018, 20:43

Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого из минометов калибра 120 мм и 82 мм, пострадавших среди мирных жителей нет.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Обстрел произошел 27 августа около 10.00 часов.

"На месте происшествия представителями украинской стороны СЦКК было задокументировано, что в результате прямого попадания 3-х мин калибра 120 мм и 3-х мин калибра 82 мм по улице Красна в непосредственной близости от жилых домов образовались воронки разного диаметра", - говорится в сообщении.

Места попаданий боеприпасов находятся на расстоянии до 100 метров от жилых зданий.

В то же время расстояние от места обстрела к подразделениям Вооруженных Сил Украины составляет менее 1,5 км.

"Указанный факт является прямым свидетельством умышленного ведения боевиками вооруженных формирований Российской Федерации огня по мирному населению", - заявляют в СЦКК.

Отмечается, что в течение суток это уже третий обстрел боевиками населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения.

До этого боевики обстреляли из тяжелого вооружения жилые сектора населенных пунктов Майское и Кряковка.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО Росcия война Объединенные силы на Донбассе
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