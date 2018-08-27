Вадима Тітушка оголосили в розшук – Аброськін

Вадима Тітушка, який побив журналістів у 2013 році, оголосили в розшук за підозрою у скоєнні розбійних нападів у Київській області.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Тітушко, людина, прізвище якої стало вже загальною назвою та символізує провокаторів-запроданців, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщині", - написав Аброськін.

За його словами, Тітушко підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування.

18 травня 2013 року у Києві відбулися дві масові акції тогочасної влади та опозиції.

На вулиці Великій Житомирській сталася бійка між представниками "Свободи" та бійцями від Партії регіонів. Останніх з часом будуть називати "тітушками" – за прізвищем спортсмена з Білої Церкви Вадима Тітушки, який став відомим в цей день.

Він разом з іншими невідомими молодиками напав на журналістку "5 каналу" Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя. Журналісти ідентифікували його того ж дня.