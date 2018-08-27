Вадима Титушко объявили в розыск - Аброськин

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Понедельник, 27 августа 2018, 21:24

Вадима Титушко, который побил журналистов в 2013 году, объявили в розыск по подозрению в совершении разбойных нападений в Киевской области.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Титушко, человек, фамилия которого стало уже общим названием и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области", - написал Аброськин.

По его словам, Титушко подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.

18 мая 2013 года в Киеве состоялись две массовые акции тогдашней власти и оппозиции.

На улице Большой Житомирской произошла драка между представителями "Свободы" и бойцами от Партии регионов. Последних со временем будут называть "титушки" - по фамилии спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушко, который стал известным в этот день.

Он вместе с другими неизвестными молодыми людьми напал на журналистку "5 канала" Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя. Журналисты идентифицировали его в тот же день.

 

Украинская правда
Темы: титушки полиция Киевская область
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