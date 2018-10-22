Трамп і Ердоган заявили про необхідність з'ясувати усі обставини вбивства Хашоггі

Президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову, ключовою темою якої стало розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Anadolu.

"Ердоган і Трамп зійшлися на думці, що справа Хашоггі повинна бути розглянута з усіх аспектів, необхідно з'ясувати усі обставини інциденту", - йдеться у повідомленні.

Лідери США і Туреччини також обговорили справу американського пастора Ендрю Брансона, який отримав у Туреччині обвинувальний вирок, але був звільнений у залі суду.

Крім цього, Трамп і Ердоган приділили увагу співпраці у боротьбі з тероризмом та ситуації в Сирії.

Журналіст Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня під час візиту до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. За даними турецьких правоохоронців, там його, швидше за все, вбили.

2 жовтня до Стамбула прибули 15 громадян Саудівської Аравії, серед яких і чиновники. Вони перебували в саудівському консульстві в той же самий час, що і Хашоггі. Всі вони пізніше покинули Туреччину.

За понад два тижні керівництво Саудіської Аравії визнало - Хашоггі було вбито. Прокурор країни заявив, що Хашоггі помер після "дискусій" у консульстві у Стамбулі, які "переросли у сварку та бійку".

Пізніше стало відомо, що турецька влада взяла під цілодобову охорону наречену журналіста Хатідже Дженгіз.