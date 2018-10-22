Трамп и Эрдоган заявили о необходимости выяснить все обстоятельства убийства Хашогги

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Понедельник, 22 октября 2018, 03:04

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, ключевой темой которой стало расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Anadolu.

"Эрдоган и Трамп сошлись во мнении, что дело Хашогги должно быть рассмотрено по всем аспектам, необходимо выяснить все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Лидеры США и Турции также обсудили дело американского пастора Эндрю Брансона, который получил в Турции обвинительный приговор, но был освобожден в зале суда.

Кроме этого, Трамп и Эрдоган уделили внимание сотрудничеству в борьбе с терроризмом и ситуации в Сирии.

Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.

2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.

Спустя более чем 2 недели власти Саудовской Аравии признали - Хашогги был убит. Прокурор страны заявил, что Хашогги скончался после "дискуссий" в консульстве в Стамбуле, которые "переросли в ссору и драку".

Позже стало известно, что турецкие власти взяли под круглосуточную охрану невесту журналиста Хатидже Дженгиз.

Темы: Турция Трамп Саудовская Аравия СМИ
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