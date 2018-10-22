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Декларацію Труби перевірять по повній

Понеділок, 22 жовтня 2018, 10:59

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочне повну перевірку декларації, поданої директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою.

Рішення про це, а також про результати та продовження інших перевірок прийняті під час засідання Національного агентства, повідомляє НАЗК 22 жовтня.

До Національного агентства надійшов лист від прокуратури Києва щодо відображення недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік, поданій Трубою Романом Михайловичем.

Директор ДБР є особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, тож його декларація підлягає повній перевірці.

Прокуратура Києва, у свою чергу, уточнила, що у вересні до неї надійшло звернення від фізичної особи щодо перевірки способу життя керівника ДБР – але слідчі "достатніх даних для внесення відомостей до ЄРДР" не встановили, тож звернення переспрямували листом до НАЗК за належністю.

У листопаді минулого року ЗМІ повідомляли, що матір голови ДБР Ольга Труба зареєструвала маєток площею 300 квадратних метрів у селищі Рудне поблизу Львова.

Роман Труба пояснив, що маєток під Львовом його родина будувала близько 10 років.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрубаДБРдеклараціїНАЗК
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