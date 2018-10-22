Декларацию Трубы проверят по полной

Национальное агентство по предупреждению коррупции начнет полную проверку декларации, представленной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой.

Решения об этом, а также о результатах и ​​продлении других проверок приняты на заседании Национального агентства, сообщает НАПК 22 октября.

Национальному агентству поступило письмо от прокуратуры Киева по отображению недостоверных сведений в декларации за 2017 год, представленной Трубой Романом Михайловичем.

Директор ГБР является лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение, поэтому его декларация подлежит полной проверке.

Прокуратура Киева, в свою очередь, уточнила, что в сентябре к ней поступило обращение от физического лица на счет проверке образа жизни руководителя ГБР – но следователи "достаточных данных для внесения сведений в ЕРДР" не установили, поэтому обращение перенаправили письмом к НАПК по принадлежности .

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что мать главы ГБР Ольга Труба зарегистрировала особняк площадью 300 квадратных метров в поселке Рудное неподалеку от Львова.

Роман Труба объяснил, что особняк под Львовом его семья строила около 10 лет.