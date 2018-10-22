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"Повар Путина" причастен к убийству одного из главарей ОРЛО – СМИ

Понедельник, 22 октября 2018, 14:30
Повар Путина причастен к убийству одного из главарей ОРЛО – СМИ

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", якобы нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.

Об этом говорится в материале российской "Новой газеты".

Журналисты утверждают, что общались с мужчиной, который работал на Пригожина.

"Этот человек – Валерий Амельченко, ему 61 год. С людьми Пригожина он начал работать в конце 2012 – начале 2013 года", – говорится в материале.

Амельченко рассказал, что в 2014-2016 годах работал в основном в Украине: как в оккупированных Донецкой и Луганской областях, так и на подконтрольной территории.

"Об этой части своей "работы" он рассказывал мало, откладывал на потом", – говорят журналисты.

Однако Амельченко вспомнил, как в Луганске с "пэбэшки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный") был ликвидирован какой-то важный персонаж, "правая рука Плотницкого".

Мужчина рассказал, что боевика убили в его же подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома.

Авторы материала подчеркивают, что это описание напоминает убийство помощника "головы ЛНР" Дмитрия Каргаева.

16 марта 2016 года в Луганске был обнаружен его труп с огнестрельными ранениями на лестничной площадке 2-го этажа в 6-м подъезде дома 12 по Суходольской улице.

Издание утверждает, что детали и подробности, о которых рассказывал Амельченко, дают возможность предположить, что он не врал. Но о каких именно деталях говорится, журналисты не уточняют, добавляя, что "не считают возможным предавать их гласности".

В то же время, журналисты говорят, что не могут считать полностью подтвержденной информацию про убийство в Луганске, так как Амельченко не успел сообщить достаточно сведений, недоступных в сети.

После последней беседы с "Новой газетой" мужчина исчез. После встречи он успел позвонить в полицию и сообщить, что за ним следят. Затем звонок прервался. Позже трубку взял сосед Амельченко: он рассказал, что нашел у дома телефон и ботинок.

С того вечера Амельченко никто не видел, в своей квартире он не появлялся. Российские правоохранители проводят розыск и проверку. Пока официально не установлено, что произошло: похищение, убийство или инсценировка.

Амельченко рассказал журналистами об организации нападений на оппозиционных блогеров в России, в том числе со смертельным исходом, а также слежении и организации подставного ДТП.

Евгений Пригожин – известный российский бизнесмен, близкий к президенту России Владимиру Путину.

Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей" и "частной военной компании Вагнера". Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.

В октябре российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что к покушению на него причастны спецслужбы России и российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Украинская правда

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Темы: ЛуганскОРДЛОРосcиявойнаПутин
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