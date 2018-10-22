Аласанія розповів про претензії депутатів на ефір і ситуацію з ЧС у РФ

Попри фінансові труднощі, "Суспільне телебачення" утримується від політичної реклами і пропаганди.

Про це глава UA: Перший Зураб Аласанія розповів в інтерв'ю Ліга.net.

Він зазначив, що є невдоволені тим, що регіональне мовлення скоротилося до 3 годин через нестачу власного контенту і ресурсів – мовляв, "ви вбили все мовлення".

"У всіх, хто сидів на бюджетному комітеті (були претензії – ред.). Крім одного сумського депутата, який сказав їм, своїм колегам: "Що ви робите? Це Суспільне, воно не таке. У нас демократична країна". А вони сміються. І кажуть: "Я хочу приїжджати туди, де обраний, мати в будь-який момент доступ до екрану без перешкод", – розповів Аласанія.

За його словами, депутатів не влаштовує, що журналісти виступають посередниками інформації. "Зробив Дубневич у Львові бордюр, а ми, ну треба ж, це навіть не показали", – навів приклад керівник UA: Перший.

З приводу депутатів Верховної Ради Аласанія зазначив: "Ми взагалі відмовилися від політичної реклами. "20 хвилин" ми не даємо вже рік. І тому у нас – 450 ворогів. Ну, окей, трохи менше – хто розуміє, той розуміє".

"У них у законі про депутатську діяльність досі записані ці 20 хвилин (ефірного часу на держТБ – ред.). А у нас в законі про Суспільне такого немає. Я кажу: це юридичний казус, робіть щось, поміняйте закон", – пояснив він.

З приводу закидів у тому, що UA: Перший не транслював Чемпіонат світу з футболу з Росії, Аласанія сказав: "Не було грошей, але якщо б і були, то ми не хочемо і не можемо показувати футбол в РФ. Того разу нам вдалося продати права "Інтеру" і хоч якось закрити борги перед EMS (Європейською спілкою мовників – ред.)".

"Що тепер, наприклад, буде з Олімпіадою в Токіо? Адже за Зимову в Пхенчхані було сплачено виключно з грошей, зекономлених на Євробаченні. Токіо вже на носі – в 2020 році. Що я буду робити? Жодної політики у держави немає", – сказав він, продовжуючи тему недофінансування суспільного мовника.

"Там знову-таки мільйони. І де їх взяти? А щойно ми це не покажемо, це буде перший приклад за десятки років, коли Україна не побачить Олімпіаду", – пожалівся Аласанія.

Він також підтвердив: "Суспільне" не є пропагандистським ресурсом і не може ним бути ніколи. Якщо ми не працюємо на рейтинги, то працюємо хоча б на довіру".

"Я розумію: хочеться, щоб весь світ був за нас ... Але має бути хоча б одне неупереджене джерело. Це не означає, що ми висвітлюємо русскій мір – він нам нафіг не потрібен, ми окрема і самостійна країна. Але працювати пропагандистами ми не будемо. Всі працюють з емоціями, а хтось повинен працювати з фактами", – сказав Аласанія.

"Переоберіть це правління, вибирайте те, яке буде більше схоже на Міністерство інформполітики, і працюйте в цьому ключі. Зробіть із нього СБУ – не питання. Але зробіть це демократичним шляхом", – додав він спересердя.