Аласания рассказал о претензиях депутатов на эфир и ситуации с ЧМ в РФ

Несмотря на финансовые трудности, "Общественное телевидение" воздерживается от политической рекламы и пропаганды.

Об этом глава UA:Перший Зураб Аласания рассказал в интервью Лига.net.

Он отметил, что есть недовольные из-за того, что региональное вещание сократилось до 3 часов из-за недостатка собственного контента и ресурсов – мол, "вы убили все вещание".

"У всех, кто сидел на бюджетном комитете (были претензии – ред.). Кроме одного сумского депутата, который сказал им, своим коллегам: "Что вы делаете? Это Суспильне, оно не такое. У нас демократическая страна". А они смеются. И говорят: "Я хочу приезжать туда, где избран, иметь в любой момент доступ к экрану без преград", – рассказал Аласания.

По его словам, депутатов не устраивает, что журналисты выступают посредниками информации. "Сделал Дубневич во Львове бордюр, а мы, ну надо же, это даже не показали" – привел пример руководитель UA:Перший.

По поводу депутатов Верховной Рады Аласания отметил: "Мы вообще отказались от политической рекламы. "20 минут" мы не даем уже год. И поэтому у нас – 450 врагов. Ну, окей, немного меньше – кто понимает, тот понимает".

"У них в законе про депутатскую деятельность до сих пор записаны эти 20 минут (эфирного времени на госТВ – ред.). А у нас в законе о Суспильном такого нет. Я говорю: это юридический казус, делайте что-нибудь, поменяйте закон", – объяснил он.

По поводу упреков в том, что UA:Перший не транслировал Чемпионат мира по футболу из России, Аласания сказал: "Не было денег, но если бы и были, то мы не хотим и не можем показывать футбол в РФ. В тот раз нам получилось продать права "Интеру" и хоть как-то закрыть долги перед EMS (Европейским союзом вещателей – ред.)".

"Что теперь, например, будет с Олимпиадой в Токио? Ведь за Зимнюю в Пхенчхане было уплачено исключительно с денег, сэкономленных на Евровидении. Токио уже на носу - в 2020 году. Что я буду делать? Никакой политики у государства нет", – сказал он, продолжая тему недофинансирования общественного вещателя.

"Там снова-таки миллионы. И где их взять? А как только мы это не покажем, это будет первый пример за десятки лет, когда Украина не увидит Олимпиаду", – посетовал Аласания.

Он также подтвердил: "Суспильне" не является пропагандистским ресурсом и не может им быть никогда. Если мы не работаем на рейтинги, то работаем хотя бы на доверие".

"Я понимаю: хочется, чтобы весь мир был за нас... Но должен быть хотя бы один непредвзятый источник. Это не означает, что мы освещаем русский мир – он нам нафиг не нужен, мы отдельная и самостоятельная страна. Но работать пропагандистами мы не будем. Все работают с эмоциями, а кто-то должен работать с фактами", – сказал Аласания.

"Переизберите это правление, выбирайте то, которое будет больше похоже на Министерство информполитики, и работайте в этом ключе. Сделайте из него СБУ – не вопрос. Но сделайте это демократическим путем", – добавил он в сердцах.