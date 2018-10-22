З компанії Онищенка стягнули майже 20 мільйонів у держбюджет

Суд за позовом Генеральної прокуратури стягнув з компанії нардепа-втікача Олександра Онищенка "Пласт" понад 18 мільйонів гривень у державний бюджет.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Послідовно відстоюючи інтереси держави, Генеральна прокуратура України до сторін договору пред’явила позов про застосування наслідків недійсності правочину та стягнення у дохід держави понад 18 млн грн, незаконно отриманих у результаті спільної діяльності", – йдеться у повідомленні.

Господарський суд Київської області 17 жовтня задовольнив позов.

Правоохоронці нагадали, що на початку 2017 року виявили злочинну схему отримання незаконного прибутку від газовидобування.

Вона була створена комерційними структурами із залученням державних ресурсів.

Компанія Онищенка "Пласт" уклала з державним "Чорноморнафтогазом" договір, згідно з яким вони мали спільне право користування Стрілковим та Архангельським газовими родовищами, які знаходяться біля Криму.

ПрАТ "Пласт" мало внести 71 мільйон гривень, але внесно лише 1 мільйон, при цьому отримувало від спільної діяльності прибуток більший, ніж "Чорноморнафтогаз".

Прокуратура стверджує, що ця діяльність компанії нардепа-втікача була незаконною.

"Як наслідок, державою недоотримано понад 18 млн грн від продажу газу, видобутого під час дії договору", – підкреслюють у ГПУ.

У червні 2017 року суд припинив користування газовими родовищами біля Криму компанією Онищенка.

Пізніше це рішення підтримав і Верховний суд.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування стосовно Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.