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Нагорного знову посадили в СІЗО

Понеділок, 22 жовтня 2018, 15:57

Апеляційний суд Києва обрав підозрюваному в державній зраді бізнесменові Тимофію Нагорному запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО.

Про це повідомляє LIGA.net.

Відзначається, що суд задовольнив клопотання прокуратури скасувати рішення суду про арешт до 30 листопада з можливістю застави.

"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді арешту до 30 листопада без права застави, і взяти Нагорного під варту в залі суду", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 4 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Тимофія Нагорного на 2 місяці з правом виходу під заставу в розмірі 528 600 гривень. Він скористався ним і вийшов на свободу 11 жовтня

Прокуратура оскаржила це рішення. Однак розгляд апеляції тричі переносили.

СБУ відкрила проти Нагорного провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 190 (шахрайство) ККУ. За словами самого Нагорного, підозра в держзраді полягає в тому, що у вересні 2014 року в Москві його нібито завербувала ФСБ після акції "Марш миру", в якій він брав участь.

Також бізнесмен, за даними прокуратури, підозрюється в заволодінні коштами шахрайським способом. Але подробиці цього епізоду провадження не коментує ні слідство, ні захист.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент "Фонду волонтерів України", директор міжнародної компанії "Спорт-сервіс". З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СБУсудНагорний
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