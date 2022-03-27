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У Москві "занепокоїлись" напругою у Карабаху, Баку у відповідь висловив претензії Кремлю

Неділя, 27 березня 2022, 12:23

Міністерство закордонних справ Росії висловило "крайню занепокоєність" напругою у Нагірному Карабаху, а Азербайджан відкинув звинувачення на свою адресу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн", наводячи заяви відомств.

26 березня Міноборони РФ заявило, що сили Азербайджану, "порушивши положення тристоронньої заяви лідерів РФ, Азербайджану та Вірменії від 9 листопада 2020 року, зайшли у зону відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху" та закликало відійти назад. 

В МЗС РФ слідом за цим теж заявили, що такі дії порушують заяву лідерів від 9 листопада, та зазначили, що "по лінії російського миротворчого контингенту у взаємоді з обома сторонами вживають заходів для деескалації ситуації". 

Міноборони Азербайджану зі свого боку назвало заяви Міноборони РФ "однобокими і такими, що не відображають дійсність".

"Згідно з п. 4 заяви (лідерів) досі не виконано повне відведення решток вірменської армії і незаконних збройних формувань з території Азербайджану. Тому порушником заяви є саме Вірменія", - зазначили у відомстві.

У Баку також заявили, що заява російської сторони суперечить характеру двосторонніх відносин та декларації про союзницьку взаємодію від 22 лютого 2022 року. 

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"З огляду на це Міноборони Азербайджану просить МО РФ… забезпечити повне виведення вірменської армії та незаконних збройних формувань з визнаних міжнародною спільнотою територій Азербайджану, не описувати викривлено пересування збройних сил Азербайджану у межах суверенних територій своєї країни, не використовувати словосполучення "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назви територій Азербайджану", - заявили у Міноборони. 

Нагадаємо, 24-25 березня Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінію дотику в зоні відповідальності "російської миротворчої місії" 24 березня та захопленні села Парух у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці. 

У п’ятницю у сутичках з азербайджанськими військами, які пішли у наступ, загинули троє солдатів – етнічних вірменів, 14 отримали поранення. 

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у зв’язку з цим провів два раунди переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним та заявив "про необхідність розслідувати дії російських миротворців". Де-факто влада Карабаху, що є залежною від Вірменії, просить Росію збільшити чисельність миротворців.

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Теми: РосіяВірменіяНагорний
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