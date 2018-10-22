Нагорного снова посадили в СИЗО

Апелляционный суд Киева избрал подозреваемому в госизмене бизнесмену Тимофею Нагорному меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Об этом сообщает LIGA.net.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры отменить решение суда об аресте до 30 ноября с возможностью залога.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста до 30 ноября без права залога, и взять Нагорного под стражу в зале суда", - сообщает издание.

Напомним, 4 октября Печерский районный суд Киева принял решение об аресте Тимофея Нагорного на 2 месяца с правом выхода под залог в размере 528 600 гривен. Он воспользовался им и вышел на свободу 11 октября.

Прокуратура обжаловала это решение. Но рассмотрение этой апелляции трижды переносили.

СБУ открыла против Нагорного производства по ст. 111 (государственная измена) и ст. 190 (мошенничество). По словам самого Нагорного, подозрение в госизмене заключается в том, что в сентябре 2014 года в Москве его якобы завербовала ФСБ после акции "Марш мира", в которой он принимал участие.

Также бизнесмен, по данным прокуратуры, подозревается в завладении средствами мошенническим способом. Но подробности этого эпизода производства не комментирует ни следствие, ни защита.

Тимофей Нагорный – украинский бизнесмен, меценат, общественный деятель, продюсер, президент "Фонда волонтеров Украины", директор международной компании "Спорт-Сервис". С 2004 по 2009 год был женат на олимпийской чемпионке 1996 года Лилии Подкопаевой.

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