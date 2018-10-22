Порошенко радить не слухати "солодкі голоси" про дешевий газ

Президент Петро Порошенко заявив, що не потрібно вірити "популістам", які обіцяють зниження ціни на газ.

Про це він сказав 22 жовтня під час зустрічі з колективом Рахункової палати, повідомляє адміністрація президента.

"Послухайте сьогодні обіцянки популістів здешевити газ в два, в три, в чотири, дехто добалакався - в шість разів знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення в російську газову кабалу", - заявив Порошенко.

"Ледь-ледь вибралися з цієї кабали і зараз знову намагаються туди повернути…Раджу менше слухати солодкі голоси псевдо захисників. Чому? Бо меду в них багато, правди – мало, або може й геть нема", - додав він.

За його словами, найбільше "нахапалися кредитів" ті політичні сили, які сьогодні найголосніше захищають простий люд.

"54 мільярди доларів – ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні "правдоборці" у 2007-2013 роках... Тепер за ними хтось має прибрати, даруйте віддати", - заявив президент.

Порошенко також сказав, що зобов’язання зрівняти внутрішні ціни з ціною імпортного газу Україна взяла, коли Володимир Гройсман ще був мером Вінниці.

Він додав, що меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008 року і порадив погуглити, хто тоді був прем’єром України.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%.

У відповідь лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, заявила, що Кабмін підвищив ціну на газ по команді президента.

Раніше Кабінет Міністрів України ще на два тижні продовжив дію спеціальних зобов'язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною, яка закінчувалася 18 жовтня.

Як повідомлялося, постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд продовжив їх до кінця травня, потім - до кінця липня, серпня і вересня, а 28 вересня - до 18 жовтня.

Україна в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася відмовитися від PSO і перейти до ринкових цін, проте влітку і восени 2017 року відмовилася від їх виконання. На сьогодні питання цін на газ для населення є одним із ключових для відновлення фінансування з боку МВФ.

Як відомо, 19 січня 2009 року у Москві керівники "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна підписали два контракти, які мали визначити стосунки між компаніями на 10 років.

Перший стосувався постачання газу, другий — транзиту.

За угодою ціна для України визначалася за формулою, відповідно до якої вартість газу у певні моменти досягала 485 доларів за тисячу кубів, що змушувало українську владу приймати невигідні, а часом і антидержавні рішення для отримання знижок.

Приклад — підписання у 2010 році так званих "харківських угод", які дозволили Чорноморському флоту на 25 років залишитися в Криму в обмін на знижку у 100 доларів.

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі російське керівництво заявило, що відтепер всі знижки скасовуються і газ для України коштуватиме 485 доларів. Діючий на той час контракт це дозволяв.

Це змусило "Нафтогаз" у 2014 році звернутися до Стокгольмского арбітражу з вимогою переглянути окремі пункти газових контрактів.

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