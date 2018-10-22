Порошенко советует не слушать "сладкие голоса" о дешевом газе

Президент Петр Порошенко призвал не верить "популистам", которые обещают снижение цены на газ.

Об этом он заявил 22 октября во время встречи с коллективом Счетной палаты, сообщает администрация президента.

"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу", - сказал он.

"Чуть выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть ... Советую меньше слушать сладкие голоса псевдо защитников. Почему? Потому что меда в них много, правды - мало, или и вовсе нет", - добавил Порошенко.

По его словам, больше всего "нахватались кредитов" те политические силы, которые сегодня громче всех "защищают" простой люд.

"54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах ... Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", - заявил президент.

Президент также напомнил, что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ.

Порошенко сказал, что обязательства сравнить внутренние цены с ценой импортного газа Украина взяла, когда Владимир Гройсман еще был мэром Винницы.

Он добавил, что меморандум с МВФ подписали 31 октября 2008 года и посоветовал погуглить, кто тогда был премьером Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%.

В ответ лидерка партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Кабмин повысил цену на газ по команде президента.

Ранее Кабинет Министров Украины еще на две недели продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене, которое заканчивалось 18 октября.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продолжило их до конца мая, затем - до конца июля, августа и сентября, а 28 сентября - до 18 октября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась от их выполнения.

На сегодняшний день вопрос цен на газ для населения является одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Читайте также: Экономика рыночной цены на газ. Почему Украине не обойтись без повышения

Газ подорожает, транш будет. Как Кабмин пришел к 8 550

"Странная война", или Осенние экзамены премьера Гройсмана