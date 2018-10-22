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Дело Труханова оставили в суде Одессы

Понедельник, 22 октября 2018, 17:43

Верховный суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о переносе рассмотрения дела мэра Одессы Геннадия Труханова из суда в Одессе в суд в Киеве.

Об этом сообщил "Украинской правде" адвокат Труханова Александр Лысак.

По его словам, судья зачитал резолютивную часть постановления, в которой не сообщается о причинах такого решения.

Полный текст ожидается в среду, 24 октября.

Ранее стало известно, что 5 октября в суд Одессы направили дело против одесского мэра Геннадия Труханова, еще нескольких чиновников Одесского горсовета и предпринимателей.

10 октября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Верховный суд ходатайство об определении другой подсудности.

16 октября пресс-служба Малиновского районного суда Одессы сообщила, что к ним поступил обвинительный акт в отношении городского головы и других должностных лиц.

Подготовительное судебное заседание состоится в 14 часов 26 октября.

По данным следствия, они с июля по декабрь 2016 года завладели 185 млн грн из местного бюджета, купив здание обанкротившегося завода "Краян" в Одессе по завышенной стоимости.

О подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщили 13 февраля 2018 года.

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Украинская правда

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Темы: ТрухановпрокуратураОдессасудВерховный суд
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