"Бабье лето" побило 5 температурных рекордов в Киеве

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского констатируют, что нынешнее "бабье лето" в столице завершилось.

Об этом говорится в сообщении от 22 октября на сайте обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории 21 октября максимальная температура несколько превысила +13° С, а минимальная опустилась ниже 10° С. Учитывая это, среднесуточная температура воздуха составляла всего +11°С, таким образом в воскресенье в Киев вернулась метеорологическая осень", - констатируют метеорологи.

По их данным, в этом году "бабье лето" длилось с 7 октября по 20 октября.

"Оно запомнится почти летней погодой, ведь в середине октября побиты 5 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ближайшие сутки в Украину начнет поступать очередная порция прохладного и влажного воздуха с северо-запада Европы.

В Киеве во вторник - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

В среду столице прогнозируют дождливую и ветреную погоду: порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° тепла.

А вот 25 октября ночью синоптики обещают ночью даже дождь с мокрым снегом.