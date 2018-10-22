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Варфоломій сказав, що знає про "чорну пропаганду" Росії

Понеділок, 22 жовтня 2018, 18:37
Варфоломій сказав, що знає про чорну пропаганду Росії

Константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що, не дивлячись на "чорну пропаганду" з Росії, не збирається відступати в українському церковному питанні.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні грецької діаспори в Константинополі, повідомляє Orthodoxia.info.

Патріарх пояснив, що привілеї Вселенського патріархату засновані на рішеннях і канонах Вселенських соборів і є обов'язковими для всіх у православ'ї.

"Подобається чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони наслідуватимуть рішенням, які прийняв Вселенський патріарх, тому що у них немає іншого вибору", - сказав Варфоломій.

Він також додав, що прекрасно знає про "добре оплачувані статті" і про "чорну пропаганду" російської сторони, спрямовану проти Вселенського патріархату.

"Бог дав нам два вуха, щоб слухати з усіх боків", - додав він.

У виданні зазначають, що це, мабуть, вперше патріарх "приймає виклик" Москви в українському питанні.

Раніше Російська православна церква назвала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної провославної церкви Макарія.

Глава УПЦ КП Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

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Синод РПЦ за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

Водночас архієпископія православних російських церков у Західній Європі (екзархат Вселенського патріархату) заявила, що Константинополь не припиняв спілкування з Московським патріархатом.

Українська правда

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Теми: РосіяцеркватомосУкраїна
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