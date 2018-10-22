Варфоломей сказал, что знает о "черной пропаганде" России

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что, несмотря на "черную пропаганду" из России, не собирается отступать в украинском церковном вопросе.

Об этом он сказал, выступая на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе, сообщает Orthodoxia.info.

Патриарх объяснил, что привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских соборов и являются обязательными для всех в православии.

"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениям, которые принял Вселенский патриарх, потому что у них нет другого выбора", - сказал патриарх Варфоломей.

Он также добавил, что прекрасно знает о "хорошо оплачиваемых статьях" и о "черной пропаганде" с русской стороны, направленной против Вселенского патриархата.

"Бог дал нам два уха, чтобы слушать со всех сторон", - подметил он.

В издании отмечают, что это, первый раз, когда патриарх "принимает вызов" Москвы относительно украинского вопроса.

Ранее Русская православная церковь назвала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Читайте также:

"Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии"

Синод РПЦ за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.

В то же время архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата) заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом.