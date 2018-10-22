Депутат Розенблат відмовився пояснити свої німецькі доходи

Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат відмовився пояснити, за які послуги він отримує гонорари у Німеччині і яку нерухомість здає у цій країні.

Про це пише DW.

Згідно з електронною декларацією за 2017 рік, Борислав Розенблат отримав понад 400 тисяч гривень від дортмундської компанії Büroservice 71 UG "за наукову діяльність". Ще близько 400 тисяч гривень ця фірма заплатила депутату за "оренду нерухомості".

У середині вересня журналісти звернулася до Розенблата із запитом, в якому просили політика пояснити, які саме послуги він надавав компанії Büroservice 71 UG. "Ця маленька фірма, засновниками якої виступають вихідці з України, займається консультуванням з питань податків і допомагає приватним особам і маленьким фірмам з фінансовою звітністю. "Наукова діяльність" українського депутата в інтересах цієї дортмундської фірми викликає запитання", - констатує видання.

Через понад місяць після отримання запиту Борислав Розенблат повідомив, що не пояснюватиме, за що саме отримує гроші у Німеччині.

"Оскільки запитувані відомості можуть становити комерційну таємницю, тому їхнє розголошення в односторонньому порядку призведе до порушення законних прав та інтересів юридичної особи", - зазначив депутат у письмовій відповіді, надісланій 22 жовтня.

Політик також звернув увагу на те, що розголошення особистих даних відносно будь-якої особи без її згоди "може призвести до юридичних наслідків".

Таким чином залишилося без відповіді також запитання щодо доходів від операцій з нерухомістю у Німеччині.

Фірма Büroservice 71 UG, як випливає з декларації, заплатила 2017 року Бориславу Розенблату, крім "наукових гонорарів", також близько 400 тисяч гривень як орендну плату за приміщення.

Депутат не пояснив, яке саме приміщення здавав цій фірмі. Крім того, Розенблат вказав у декларації, що здає нерухомість ще одній особі.

"Йдеться про вихідця з України, якому належить ресторан у Дортмунді. Що саме орендує ресторатор у депутата - так само незрозуміло", - йдеться в матеріалі.

У декларації Борислава Розенблата вказані лише два будинки у Німеччині. В одному депутат сам, а інший, як він раніше заявляв в інтерв'ю українським ЗМІ, був куплений для сина, який навчається у Німеччині.

Отже, український політик, згідно з декларацією, здає на два приміщення більше, ніж йому офіційно належить. Пояснення цих доходів, які викликають запитання, депутат не надав.

"Вважаю, що дотримання прав зацікавлених сторін є першочерговим і обов'язковим, тому наслідком цього є неоприлюдення окремих особистих даних, як відносно себе, так і відносно третіх осіб", - зазначив Розенблат у відповіді на запит.

Раніше стало відомо, що нардеп і фігурант "бурштинової справи" Розенблат, щоб сплатити іпотеку на будинок у Німеччині, здає його частину румунському заробітчанину.