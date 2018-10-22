Депутат Розенблат отказался объяснить свои немецкие доходы

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат отказался объяснить, за какие услуги он получает гонорары в Германии и какую недвижимость сдает в этой стране.

Об этом пишет DW.

Согласно электронной декларации за 2017, Борислав Розенблат получил более 400 тысяч гривен от дортмундской компании Büroservice 71 UG "за научную деятельность". Еще около 400 тысяч гривен эта фирма заплатила депутату за "аренду недвижимости".

В середине сентября журналисты обратилась к Розенблату с запросом, в котором просили политика объяснить, какие именно услуги он оказывал компании Büroservice 71 UG.

"Эта маленькая фирма, учредителями которой выступают выходцы из Украины, занимается консультированием по вопросам налогов и помогает частным лицам и маленьким фирмам с финансовой отчетностью. "Научная деятельность" украинского депутата в интересах этой дортмундской фирмы вызывает вопросы", - констатирует издание.

Через более чем месяц после получения запроса Борислав Розенблат сообщил, что не будет объяснять, за что именно получает деньги в Германии.

"Поскольку запрашиваемые сведения могут составлять коммерческую тайну, поэтому их разглашение в одностороннем порядке приведет к нарушению законных прав и интересов юридического лица", - отметил депутат в письменном ответе, направленном 22 октября.

Политик также обратил внимание на то, что разглашение личных данных в отношении какого-либо лица без его согласия "может привести к юридическим последствиям".

Таким образом остался без ответа также вопрос по доходам от операций с недвижимостью в Германии.

Фирма Büroservice 71 UG, как следует из декларации, заплатила в 2017 году Бориславу Розенблату, кроме "научных гонораров", также около 400 тысяч гривен в качестве арендной платы за помещение.

Депутат не пояснил, какое именно помещение сдавал этой фирме. Кроме того, Розенблат указал в декларации, что сдает недвижимость еще одному лицу.

"Речь идет о выходце из Украины, которому принадлежит ресторан в Дортмунде. Что именно арендует ресторатор у депутата - так же непонятно ", - говорится в материале.

В декларации Борислава Розенблата указаны только два дома в Германии. В одном депутат живет сам, а другой, как он ранее заявлял в интервью украинским СМИ, был куплен для сына, который учится в Германии.

Итак, украинский политик, согласно декларации, сдает на два помещения больше, чем ему официально принадлежит. Объяснение, откуда эти доходы, которые вызывают вопросы, депутат не предоставил.

"Считаю, что соблюдение прав заинтересованных сторон является первоочередным и обязательным, следствием этого является неоглашение отдельных личных данных, как в отношении себя, так и в отношении третьих лиц", - отметил Розенблат в ответе на запрос.

Ранее стало известно, что нардеп и фигурант "янтарного дела" Розенблат, чтобы оплатить ипотеку на дом в Германии, сдает его часть румынскому гастарбайтеру.