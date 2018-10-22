У КМДА відповіли ГПУ щодо слідчого експерименту на алеї Героїв Небесної сотні

У Київській міській держадміністрації заявили, що перш, ніж робити якісь заяви представники Генпрокуратури мають, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, визначити реальних балансоутримувачів та/або виконавців робіт, а не подавати неперевірену інформацію.

Про це йдеться у заяві прес-служби КМДА.

Зазначається, що 27 червня прокурором Департаменту спецрозслідувань генпрокуратури Романом Псюком було винесено постанову, якою заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну обстановки на Алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до вулиці Банкової.

Разом з тим повідомляється, що 5 липня вказана постанова була скасована заступником Генерального прокурора України Анжелою Стрижевською як незаконна.

"Саме про цю постанову говорив сьогодні під час брифінгу Сергій Горбатюк. Проте, він не зазначив, що вона була скасована через 7 днів після винесення", - йдеться у заяві.

У КМДА додали, що 6 липня отримали лист від ГПУ про необхідність демонтажу тимчасового Меморіалу та хреста біля верхнього виходу станції метро "Хрещатик" на вулиці Інститутській, а згодом і лист про необхідність демонтажу металевих конструкцій, встановлених навколо Монументу Незалежності.

Зазначається, що оскільки вказані конструкції тимчасового Меморіалу та хреста не перебувають на балансі будь-яких структурних підрозділів та/або комунальних підприємств КМДА, то 13 липня відповідний запит був направлений до ДУ "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності".

За даними столичної мерії, згода Музею щодо демонтажу конструкцій надійшла лише 16 жовтня.

"Київська міська державна адміністрація звертає увагу пана Сергія Горбатюка, що у відповідності до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - зазначено у заяві.

"Тобто, тільки з 16 жовтня 2018 року у КМДА з’явились правові підстави для допомоги ДУ "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності" у демонтажі тимчасового Меморіалу та хреста біля верхнього виходу станції метро "Хрещатик" на вулиці Інститутській", - додали у міській адміністрації.

Повідомляється, що наразі структурні підрозділи КМДА та ДУ в робочому порядку здійснюють узгодження робочих моментів.

У КМДА наголосили, що у подальшому ГПУ має узгоджувати будь-які подібні моменти у робочому порядку, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, попередньо визначаючи реальних балансоутримувачів та/або виконавців робіт, а не "ділитися відповідальністю", подаючи неперевірену і некоректну інформацію.

Раніше керівник слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що слідчі Генпрокуратури досі не змогли провести слідчий експеримент на алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Нагадаємо, 5 липня Горбатюк повідомив, що протягом 2-3 місяців буде діятиприпис прокурора про заборону зміни ландшафту на вулиці Інститутській у Києві.

Він пояснив, що це потрібно для завершення слідчих експериментів.

У той же час заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська скасувала вищевказану постанову прокурора Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

За словами заступника генпрокруора Юрія Луценка, це знімає заборону з будівництва музею "Революції Гідності" на вулиці Інститутській в Києві.

11 липня генпрокурор своїм наказом ліквідував чотири самостійних структурних підрозділи Генпрокуратури, серед яких департамент спеціальних розслідувань, і створив два управління, в тому числі однойменне.

Горбатюк таким чином очолив Управління спеціальних розслідувань.

Генпрокуратура неодноразово висловлювала йому претензії про затягування розслідування справ Майдану.

Пізніше Горбатюк заявив, що ГПУ з 17 липня розпочне проведення слідчого експерименту в центрі Києва в рамках розслідування "справ Майдану", який триватиме протягом місяця.

Тоді начальник слідчого управління звертав увагу, що буде тимчасово перенесений пам'ятник і хрест героям Небесної Сотні в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці.