Верховный суд отменил штраф для "евробляхера"

Верховный суд отменил штраф для водителя автомобиля с иностранной регистрацией, ввезенной в Украину с целью транзита.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее в новости было ошибочно указано, что суд признал законным пользование нерастаможенным авто. На самом деле штраф отменили из-за того, что водителю инкриминировали статью, которую он не нарушал.

Мужчина просил отменить постановление, которым его признали виновным в нарушении таможенных правил и оштрафовали на 8500 гривен.

"Истец, будучи владельцем автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины... с целью транзита", – объясняют в суде.

В то же время, во время судебных заседаний мужчина признал, что ввез авто для длительного пользования, а режим "транзит" заявил, чтобы избежать необходимости растаможки.

Верховный суд решил, что мужчина не нарушал статью, указанную таможенниками.

Согласно материалам дела, водитель нарушил статью 470 Таможенного кодекса, но на момент выявления нарушения истек срок привлечения к ответственности.

Таможенники составили протокол по статье 469 МК.

Однако Верховный суд подчеркнул, что в этой статье речь не идет о нарушениях в отношении товаров, ввезенных временно.

То есть использование нерастаможенной автомобилем на "евробляхах" не является нарушением статьи 469, которую инкриминировали водителю.

13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Подробнее о нововведениях читайте в статье на Экономической правде: Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами".