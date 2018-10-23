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Екс-"торнадівцям" повідомили про завершення слідства щодо дій у СІЗО

Вівторок, 23 жовтня 2018, 09:49
Екс-торнадівцям повідомили про завершення слідства щодо дій у СІЗО

22 жовтня екс-торнадівцям та їхнім захисникам повідомили про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів справи про масові заворушення і спробу втечі з СІЗО.

Про це повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"22.10.2018 прокурором в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України всім особам, яким було повідомлено про підозру, та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні", – написала вона.

Також завершено досудове розслідування щодо трьох співробітників державної установи "Київський слідчий ізолятор", яким повідомлено про підозру за фактами пособництва екс – бійцям роти "Торнадо" у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України.

"На даний час у виділеному кримінальному провадженні продовжується досудове розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень", – зазначила Сарган.

Раніше повідомлялося, що за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру екс-командиру роти "Торнадо" як організатору злочинів та 3 екс-бійцям вказаної роти за ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 ККУ, а ще 4 екс-бійцям "Торнадо" – за ч.1 ст. 294, ч 2 ст. 342 ККУ.

За версією слідства, "організована група з числа ув’язнених колишніх співробітників роти "Торнадо", за пособництва працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини".

Це "виразилося у вчиненні масових заворушень, що супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу".

"Злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків", – наголошує Сарган.

Крім того, екс-командиру та екс-бійцям роти "Торнадо" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 КК України (готування до втечі з-під варти).

Теми: СІЗО
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