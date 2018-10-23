Экс-"торнадовцам" сообщили о завершении следствия по действиям в СИЗО

22 октябрь экс-торнадовцам и их защитникам сообщили о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам дела о массовых беспорядках и попытке побега из СИЗО.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"22.10.2018 прокурором в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, всем лицам, которым было сообщено о подозрении, и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования в уголовном производстве", – написала она.

Также завершено досудебное расследование в отношении троих сотрудников государственного учреждения "Киевский следственный изолятор", которым сообщено о подозрении по фактам пособничества экс-бойцам роты "Торнадо" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК Украины.

"В данное время в выделенном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью установления и привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений", – отметила Сарган.

Ранее сообщалось, что по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении экс-командиру роты "Торнадо" как организатору преступлений и 3 экс-бойцам указанной роты по ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК, а еще 4 экс-бойцам "Торнадо" – по ч.1 ст. 294, ч 2 ст. 342 УК.

По версии следствия, "организованная группа из числа заключенных бывших сотрудников роты "Торнадо", при пособничестве работников ГУ "Киевский следственный изолятор", совершивших тяжкие и особо тяжкое преступления".

Это "выразилось в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие, в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".

"Преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицированы как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей", – отмечает Сарган.

Кроме того, экс-командиру и экс-бойцам роты "Торнадо" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 УК Украины (подготовка к побегу из-под стражи).