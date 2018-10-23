В російських держмедіа ввели цензуру на висвітлення трагедії в Керчі – ЗМІ

Керівництво російських інформагентств і телеканалів настійно попросило співробітників не згадувати стрілянину в американській школі "Колумбайн" у зв'язку з подіями в Керчі.

Про це повідомляє "Проект" з посиланням на співробітників трьох видань.

Зокрема один з редакторів державного ЗМІ заявив, що на ранковій летючці 18 жовтня сказали, що проводити аналогії з "Колумбайном" заборонено.

Інший редактор одного з найбільших держагентств розповів, що журналістів попросили "не нагнітати" і "не прив'язуватися до "Колумбайну" в текстах".

За словами співробітника "Першого каналу", це робиться для того, щоб "не було наслідування цих ідей, не з'являвся зайвий інтерес до "колумбайнівських" пабліків".

Також наголошується, що у випусках новин усіх основних каналів "Колумбайн" дійсно не згадувався, як і на стрічках агентств.

"За даними "Медіалогії", про американську трагедію в ці дні сказали всього тричі і не в новинних програмах, а в передачах за участю гостей (один раз в ефірі "Росії 1" в програмі "60 хвилин" і по разу на ТВЦ і Росії-24)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, трагедія в Керчі сталася 17 жовтня. Російське слідство встановило, що 18-річний студент 4 курсу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у коледжі, крім того був вибух, і пізніше в речах Влада знайшли вибухівку.

Росляков після стрілянини по людях наклав на себе руки.

18 жовтня так званий "уряд" анексованого Росією Криму опублікував офіційний список загиблих. Серед них 15 студентів (із них 6 неповнолітніх) та 5 дорослих.

Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих зростала до 21.

Владислав Росляков скопіював деталі "Колумбайну" – в обох випадках співпадають одяг вбивці, місця для закладання вибухівки і деталі самогубства.