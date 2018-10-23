В российских госмедиа ввели цензуру на освещение трагедии в Керчи - СМИ

Руководство российских информагентств и телеканалов настоятельно попросило сотрудников не упоминать стрельбу в американской школе "Колумбайн" в связи с событиями в Керчи.

Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на сотрудников трех изданий.

В частности один из редакторов государственного СМИ заявил, что на утренней летучке 18 октября было сказано, что проводить аналогии с "Колумбайном" запрещено.

Другой редактор одного из крупнейших госагентств рассказал, что журналистов попросили "не нагнетать" и "не привязываться к "Колумбайну" в текстах".



По словам сотрудника "Первого канала", это делается, чтобы "не было подражания этим идеям, не появлялся лишний интерес к "колумбайновским" пабликам".

Также отмечается, что в выпусках новостей всех основных каналов "Колумбайн" действительно не упоминался, также как и на лентах агентств.

"По данным Медиалогии, об американской трагедии в эти дни сказали всего три раза и не в новостных программах, а в передачах с участием гостей (один раз в эфире "России 1" в программе "60 минут" и по разу на ТВЦ и России-24)", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в колледже, кроме того был взрыв, и позже в вещах Влада нашли взрывчатку.

Росляков после стрельбы по людям покончил с собой.

Утром 18 октября так называемое "правительство" аннексированного Россией Крыма опубликовало официальный список погибших. Среди них 15 студентов (6 несовершеннолетних) и 5 взрослых).

Позже сообщалось, что число погибших возросло до 21 человека.

Владислав Росляков скопировал детали "Колумбайна" – в обоих случаях совпадают одежда убийцы, места для закладки взрывчатки и детали самоубийства.