РПЦ заявила, що не зобов’язана підкорятись Константинополю

У Російській православній церкві заявляють, що не зобов'язані підкорятися рішенням Вселенського патріархату.

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на секретаря відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ігоря Якимчука.

Він не погодився з позицією Варфоломія про те, що Константинополь має виключні права.

"Православний Вселенський собор не передбачає особливих привілеїв для Константинопольського патріархату. Крім привілеїв честі, що не дають будь-яких владних повноважень поза межі цієї церкви. Відповідно, ніякої потреби підкорятися рішенням Константинополя ні у Російської православної церкви, ні у будь-якої іншої немає", – сказав Якимчук.

Нинішню лінію поведінки Варфоломія представник РПЦ охарактеризував як "неправославну католицьку", коли одному з предстоятелів присвоюються якісь особливі повноваження.

"Російська церква не згодна з таким підходом. Він порушує чистоту православної віри", – зазначив Якимчук.

Напередодні Константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що, не дивлячись на "чорну пропаганду" з Росії, не збирається відступати в українському церковному питанні.

Варфоломій сказав, що росіяни рано чи пізно будуть наслідувати рішенням Вселенського патріарху, бо "у них немає іншого вибору".

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної провославної церкви Макарія.

Глава УПЦ КП Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У РПЦ пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

Російська православна церква назвала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.

15 жовтня синод РПЦ визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

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