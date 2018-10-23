РПЦ заявила, что не обязана подчиняться Константинополю

В Русской православной церкви заявляют, что не обязаны подчиняться решениям Вселенского патриархата.

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на секретаря отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игоря Якимчука.

Он не согласился с позицией Варфоломея о том, что Константинополь имеет исключительные права.

"Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", – сказал Якимчук.

Нынешнюю линию поведения Варфоломея представитель РПЦ охарактеризовал как "неправославную католическую", когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия.



"Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", – отметил Якимчук.



Накануне Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что, несмотря на "черную пропаганду" с России, не собирается отступать в украинском церковном вопросе.

Варфоломей сказал, что россияне рано или поздно последуют решениям Вселенского патриарха, потому что "у них нет другого выбора".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

Русская православная церковь назвала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

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