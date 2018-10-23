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Найбільше прогулювали Раду депутати "Волі народу", "Відродження" і "Опоблоку"

Вівторок, 23 жовтня 2018, 11:59

Лише 37% народних депутатів – 157 із 423 – відвідали усі засідання Верховної Ради у жовтні.

Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на дані письмової та електронної реєстрацій.

Відзначається, що десять депутатів не були на жодному засіданні. Зокрема, Вадим Рабінович, Лев Підлісецький, Гліб Загорій і Дмитро Ярош.

Офіційно вони пропустили засідання Ради з невідомих причин.

Також традиційно не були присутні в Раді депутати-втікачі Євген Бакулін, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв.

Крім того, не відвідували засідання В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою.

Найбільше депутатів-прогульників у групах "Воля Народу" (у середньому на засіданнях Ради були відсутні з невідомих причин 42% депутатів) та "Відродження" (31% депутатів), а також фракції "Опозиційного блоку" (30%). 

 

Найкраще відвідували Раду депутати "Народного Фронту" (15% відсутніх), Блоку Петра Порошенка (16%)  та "Батьківщини" (18%).

В середньому прогуляли засідання у жовтні 20% депутатів Радикальної партії Ляшка, 26% від "Самопомочі" та позафракційних депутатів.

"У порівнянні з вереснем кількість депутатів-прогульників зросла. У вересні всі засідання Ради відвідали 43% народних депутатів, жовтні – 37%", - підсумували у КВУ.

Теми: Верховна РадаКВУ
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