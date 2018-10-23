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Больше всех прогуливали Раду депутаты "Воли народа", "Возрождения" и "Оппоблка"

Вторник, 23 октября 2018, 11:59

Только 37% народных депутатов – 157 из 423 – посетили все заседания Верховной Рады в октябре.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на данные письменной и электронной регистраций.

Отмечается, что десять депутатов не были ни на одном заседании. В частности, Вадим Рабинович, Лев Пидлисецкий, Глеб Загорий и Дмитрий Ярош.

Официально они пропустили заседания Рады по неизвестным причинам.

Также традиционно не присутствовали в Раде беглые депутаты Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Кроме того, не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, содержащаяся под стражей.

Больше всего депутатов-прогульщиков в группах "Воля Народа" (в среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 42% депутатов) и "Возрождение" (31% депутатов), а также во фракции "Оппозиционного блока" (30%). 

 

Лучше других посещали Раду депутаты "Народного Фронта" (15% отсутствующих), Блока Петра Порошенко (16%) и "Батькивщины" (18%).

В среднем прогуляли заседания в октябре 20% депутатов Радикальной партии Ляшко, 26% от "Самопомочи" и внефракционных депутатов.

"По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков возросло. В сентябре все заседания Рады посетили 43% народных депутатов, октябре – 37%", - подытожили в КИУ.

Украинская правда 

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Темы: Верховная РадаКИУ
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