Больше всех прогуливали Раду депутаты "Воли народа", "Возрождения" и "Оппоблка"
Только 37% народных депутатов – 157 из 423 – посетили все заседания Верховной Рады в октябре.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на данные письменной и электронной регистраций.
Отмечается, что десять депутатов не были ни на одном заседании. В частности, Вадим Рабинович, Лев Пидлисецкий, Глеб Загорий и Дмитрий Ярош.
Официально они пропустили заседания Рады по неизвестным причинам.
Также традиционно не присутствовали в Раде беглые депутаты Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев.
Кроме того, не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, содержащаяся под стражей.
Больше всего депутатов-прогульщиков в группах "Воля Народа" (в среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 42% депутатов) и "Возрождение" (31% депутатов), а также во фракции "Оппозиционного блока" (30%).
Лучше других посещали Раду депутаты "Народного Фронта" (15% отсутствующих), Блока Петра Порошенко (16%) и "Батькивщины" (18%).
В среднем прогуляли заседания в октябре 20% депутатов Радикальной партии Ляшко, 26% от "Самопомочи" и внефракционных депутатов.
"По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков возросло. В сентябре все заседания Рады посетили 43% народных депутатов, октябре – 37%", - подытожили в КИУ.