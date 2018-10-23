Прикордонники упіймали росіян на підпільному промислі у терводах України

Російські земснаряди, під прикриттям так званої Федеральної служби безпеки окупованого Криму, незаконно видобували пісок у Каркінітській затоці на Бакальській банці, що у 14 км від острова Джарилгач у територіальних водах України поблизу Скадовська у Херсонській області.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Зазначається, що ця діяльність здійснюється постійно.

Зокрема, у травні окупаційна влада після перерви з 2016 року відновила цю незаконну практику, і над незаконним видобутком піску з Чорного моря працюють російські земснаряди - "Печора", "Трофа", "Иртыш" та "Амур".

Повідомляється, що 22 жовтня на цій же ділянці здійснювали незаконну діяльність земснаряди "Трофа" та "Иртиш", роботу яких прикривав радіотехнічний пост (РТП) "Берег 85" окупаційного контингенту Федеральної резервної системи Росії у анексованому Криму.

Українські військові чули перемовини команди земснарядів з ФРС РФ.

За даними порталу, ці перемовини ведуться на 16 каналі в ультрахвильовому діапазоні на частоті 156,8 МГц, що прийнятий у світі для здійснення обміну інформацією між суднами в морі.

"Як зрозуміло з розмови земснаряди "Трофа" та "Иртыш" видобули у Бакальській банці по 780 та 2100 тонн піску відповідно", - повідомляють у виданні.

Зазначається, що під час початку роботи український прикордонний пост намагається опитати земснаряд "Иртыш" про дозвіл на промислову діяльність, але порушуючи норм міжнародного морського права він на цей запит не відповідає.

"В цей же час РТП "Берег 85" окупаційного контингенту Росії у анексованому Крим говорить земснаряду про перехід 10 канал. Потім на канал вище", - йдеться у публікації.

На порталі додали, що після цього, ймовірно, російський РТП дав вказівку не відповідати українському прикордонному посту, що заборонено міжнародним морським правом, після чого перемовин більше не було чутно.

Раніше повідомлялося, що суд задовольнив клопотання прокуратури АРК та арештував судно російської компанії, яку підозрюють у незаконному видобутку піску в заповіднику окупованого Криму.