Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники поймали россиян на подпольном промысле в терводах Украины

Вторник, 23 октября 2018, 13:30

Российские земснаряды, под прикрытием так называемой Федеральной службы безопасности оккупированного Крыма, незаконно добывали песок в Каркинитском заливе на Бакальской банке, что в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины вблизи Скадовска в Херсонской области.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что эта деятельность осуществляется постоянно.

В частности, в мае оккупационная власть после перерыва с 2016 года возобновила эту незаконную практику, и над незаконной добычей песка из Черного моря работают российские земснаряды - "Печора", "Трофа", "Иртыш" и "Амур".

 

Сообщается, что 22 октября на этом же участке осуществляли незаконную деятельность земснаряды "Трофа" и "Иртыш", работу которых прикрывал радиотехнический пост (РТП) "Берег 85" оккупационного контингента Федеральной резервной системы России в аннексированном Крыму.

Украинские военные слышали переговоры команды земснарядов с ФРС РФ.

 

По данным портала, эти переговоры ведутся на 16 канале в ультразвуковом диапазоне на частоте 156,8 МГц, что принят в мире для осуществления обмена информацией между судами в море.

"Как понятно из разговора земснаряды "Трофа" и "Иртыш" добыли в Бакальской банке по 780 и 2100 тонн песка соответственно", - сообщают в издании.

 

Отмечается, что во время начала работы украинский пограничный пост пытается опросить земснаряд "Иртыш" о разрешении на промышленную деятельность, но нарушая нормы международного морского права он на этот запрос не отвечает.

"В это же время РТП "Берег 85" оккупационного контингента России в аннексированном Крыму говорит земснаряду о переходе 10 канал. Затем на канал выше", - говорится в публикации.

На портале добавили, что после этого, вероятно, российский РТП дал указание не отвечать украинскому пограничному посту, что запрещено международным морским правом, после чего переговоров больше не было слышно.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК и арестовал судно российской компании, которую подозревают в незаконной добыче песка в заповеднике оккупированного Крыма.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаУкраинаЧерное мореРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники показали, как сбивают "Шахеды" из стрелкового оружия
На Черниговщине ночью остановили российскую ДРГ − Наев
Бойцы Стального кордона "насыпают" оккупантам: ГПСУ показала фрагмент горячего боя
Последние новости
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
Все новости...
Реклама: