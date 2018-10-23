Пограничники поймали россиян на подпольном промысле в терводах Украины

Российские земснаряды, под прикрытием так называемой Федеральной службы безопасности оккупированного Крыма, незаконно добывали песок в Каркинитском заливе на Бакальской банке, что в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины вблизи Скадовска в Херсонской области.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что эта деятельность осуществляется постоянно.

В частности, в мае оккупационная власть после перерыва с 2016 года возобновила эту незаконную практику, и над незаконной добычей песка из Черного моря работают российские земснаряды - "Печора", "Трофа", "Иртыш" и "Амур".

Сообщается, что 22 октября на этом же участке осуществляли незаконную деятельность земснаряды "Трофа" и "Иртыш", работу которых прикрывал радиотехнический пост (РТП) "Берег 85" оккупационного контингента Федеральной резервной системы России в аннексированном Крыму.

Украинские военные слышали переговоры команды земснарядов с ФРС РФ.

По данным портала, эти переговоры ведутся на 16 канале в ультразвуковом диапазоне на частоте 156,8 МГц, что принят в мире для осуществления обмена информацией между судами в море.

"Как понятно из разговора земснаряды "Трофа" и "Иртыш" добыли в Бакальской банке по 780 и 2100 тонн песка соответственно", - сообщают в издании.

Отмечается, что во время начала работы украинский пограничный пост пытается опросить земснаряд "Иртыш" о разрешении на промышленную деятельность, но нарушая нормы международного морского права он на этот запрос не отвечает.

"В это же время РТП "Берег 85" оккупационного контингента России в аннексированном Крыму говорит земснаряду о переходе 10 канал. Затем на канал выше", - говорится в публикации.

На портале добавили, что после этого, вероятно, российский РТП дал указание не отвечать украинскому пограничному посту, что запрещено международным морским правом, после чего переговоров больше не было слышно.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК и арестовал судно российской компании, которую подозревают в незаконной добыче песка в заповеднике оккупированного Крыма.