НАБУ оскаржило рішення про "протиправне слідство" по Розенблату

Національне антикорупційне бюро подало апеляцію на рішення суду, який визнав протиправними дій детективів стосовно нардепа Борислава Розенблата.

Про це йдеться у розкладі на сайті Судової влади.

НАБУ оскаржило ухвалу Окружного адмінсуду Києва від 20 вересня.

Натисніть для збільшення

Апеляцію у суді зареєстрували 19 жовтня.

20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії слідства щодо депутата, якого обвинувачують в отриманні хабара та зловживанні впливом.

Зокрема, за рішенням суду, детективи протиправно, не отримавши згоду Верховної Ради, провели операцію з контрольованим хабарем та таємно записували Розенблата.

23 жовтня мало відбутись підготовче засідання у "бурштиновій справі", однак його відклали через хворобу судді.

8 жовтня прокуратура повідомила, що так звану "бурштинову справу" народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова направили до суду.

Антикорупційні органи заявляли, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидентаза видобуток бурштину в Україні.

Зокрема Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Самі нардепи заперечують причетність до злочину.

Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

Читайте також "Ім'я Розенблата, або Доторканний Борислав не сміється"