НАБУ обжаловало решение про "противоправное следствие" по Розенблату

Национальное антикоррупционное бюро подало апелляцию на решение суда, который признал противоправными действия детективов относительно нардепа Борислава Розенблата.

Об этом говорится в расписании на сайте Судебной власти.

НАБУ обжаловало постановление Окружного админсуда Киева от 20 сентября.

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Апелляцию в суде зарегистрировали 19 октября.

20 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправными действия следствия в отношении депутата, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении влиянием.

В частности, по решению суда, детективы противоправно, не получив согласие Верховной Рады, провели операцию с контролируемой взяткой и тайно записывали Розенблатта.

23 октября должно было состояться подготовительное заседание по "янтарному делу", однако его отложили из-за болезни судьи.

8 октября прокуратура сообщила, что так называемую "янтарную дело" народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова направили в суд.

Антикоррупционные органы заявляли, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

В частности Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

Сами нардепы отрицают причастность к преступлению.

Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

В сентябре 2018 суд решил, что Розенблата прослушивали незаконно.

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