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Омбудсмену РФ можуть заборонити в'їзд в Україну

Вівторок, 23 жовтня 2018, 16:29

Уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова допускає заборону в'їзду в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій через її незаконне відвідування Криму.

Про це Денісова написала 23 жовтня у Facebook.

"Омбудсмен РФ приїхала сьогодні в Керч, черговий раз порушивши правила перетину українського кордону", – каже омбудсмен.

Денісова нагадує, що за такі дії Москальковій раніше було заборонено в’їжджати до України, але обмеження були зняті президентом України задля виконання домовленостей з президентом РФ щодо взаємних та синхронних відвідувань ув’язнених.

"Порушення законодавства України омбудсменом РФ може спричинити нову заборону в’їзду її до України та поставити під загрозу взаємні відвідування", – наголошує Денісова.

За її словами, вся Україна готова надати будь-яку підтримку постраждалим від теракту та їхніх сім’ям.

"Україна скорбить разом з Кримом. Кожен з нас занепокоєний трагічними подіями, які сталися 17 жовтня, адже Крим – це Україна. І їх втрата – це наше спільне горе", – каже омбудсмен.

Денісова наголошує, що зверталася до омбудсмена РФ та висловлювала свою готовність разом з нею відвідати анексований РФ Крим та виконати гуманітарну місію, однак відповіді не отримала.

Омбудсмен нагадала, що прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею "Теракт".

"Правоохоронці здійснюють детальне розслідування трагічних подій в Керченському політехнічному коледжі, що дасть змогу Україні мати результати свого об’єктивного розслідування", – вважає Денісова.

Трагедія у Керчі відбулася 17 жовтня. За даними російського слідства, 18-річний студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у навчальному закладі, крім того у будівлі стався вибух.

Згодом у речах Рослякова знайшли вибухівку. Після стрілянини по людях, за версією російського слідства, Росляков наклав на себе руки.

Внаслідок трагедії у коледжі загинула 21 людина.

Українська правда
Теми: права людиниКрим
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