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Омбудсмену РФ могут запретить въезд в Украину

Вторник, 23 октября 2018, 16:29

Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова допускает запрет въезда в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой за ее незаконное посещение Крыма.

Об этом Денисова написала 23 октября в Facebook.

"Омбудсмен РФ приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы", - говорит омбудсмен.

Денисова напоминает, что за такие действия Москальковой ранее было запрещено въезжать в Украину, но ограничения были сняты президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ о взаимных и синхронных посещениях заключенных.

"Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда его в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - отмечает Денисова.

По ее словам, вся Украина готова предоставить любую поддержку пострадавшим от теракта в Керчи и их семьям.

"Украина скорбит вместе с Крымом. Каждый из нас обеспокоен трагическими событиями, которые произошли 17 октября, ведь Крым - это Украина. И их утрата - это наше общее горе ", - говорит омбудсмен.

Денисова отмечает, что обращалась к омбудсмену РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить гуманитарную миссию, однако ответа не получила.

Омбудсмен напомнила, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "Теракт".

"Правоохранители проводят детальное расследование трагических событий в Керченском политехническом колледже, что позволит Украине иметь результаты своего объективного расследования", - считает Денисова.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в учебном заведении, кроме того в здании произошел взрыв. 

Позже в вещах Рослякова нашли взрывчатку. После стрельбы по людям, по версии следствия РФ, Росляков покончил с собой.

В результате трагедии в керченском колледже погиб 21 человек.

Украинская правда
Темы: права человекаКрым
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