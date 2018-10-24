Еквадор більше не буде посередником між Ассанжем і Британією - МЗС

Еквадор більше не планує бути посередником у переговорах між засновником WikiLeaks Ассанжем і британським урядом.

Про це заявив голова МЗС Еквадору Жозе Валенсія в інтерв'ю Reuters.

"До відповідальності Еквадору не відносяться які-небудь додаткові кроки. Ми не адвокати Ассанжа і не представники британського уряду, це прямі відносини, які існують між Ассанжем і Британією", - пояснив дипломат.

"Еквадор несе відповідальність за умови перебування Ассанжа у посольстві країни в Лондоні, після того як засновник WikiLeaks, який має австралійське громадянство, подав до суду проти уряду Еквадору "за порушення фундментальних прав", - додав Валенсія.

"Така позиція означає відхід від попередньої практики Еквадору підтримувати діалог з британською владою щодо ситуації з Ассанжем з моменту надання йому притулку в 2012 році, коли він почав переховуватися від кримінального переслідування", - пише Reuters.

Як повідомлялось, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що подав позов до суду проти уряду Еквадору "через порушення своїх фундаментальних прав".

Ассанж стверджує, що в посольстві Еквадору в Лондоні "обмежують його контакти з зовнішнім світом і піддають цензурі його заяви".

У кінці вересня засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж залишив посаду головного редактора ресурсу через те, що не може отримати доступ до Інтернету, але залишається його видавцем.

У березні 2018 року влада Еквадору позбавила засобів зв'язку із зовнішнім світом засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який живе в посольстві цієї країни в Лондоні.

Таке рішення було прийнято, оскільки Ассанж "порушив письмове зобов'язання, дане уряду Еквадору в кінці 2017 року не поширювати повідомлення, які можуть впливати на стосунки Еквадору з іншими державами".

Як повідомляє The Guardian, такий крок був зроблений після того, як Ассанж у Твіттері прокоментував заяву Британії про відповідальність РФ за отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського агента та його дочки в Солсбері.

За його словами, заява Британії без наявності незалежного підтвердження ОЗХЗ лише дала дозвіл Кремлю до поширення думки всередині країни, що Росію переслідують.

Окрім того, Ассанж розкритикував висилку російських дипломатів.

На початку серпня стало відомо, що Джуліан Ассанж готовий покинути посольство Еквадору в Лондоні, у якому він переховується від кримінального переслідування з 2012 року.

У січні 2018 року Еквадор надав громадянство Ассанжу.