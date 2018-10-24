Эквадор больше не будет посредником между Ассанжем и Британией - МИД

Эквадор больше не планирует быть посредником в переговорах между основателем WikiLeaks Ассанжем и британским правительством.

Об этом заявил глава МИД Эквадора Жозе Валенсия в интервью Reuters.

"К ответственности Эквадора не относятся какие-либо дополнительные шаги. Мы не адвокаты Ассанжа и не представители британского правительства, это прямые отношения, которые существуют между Ассанжем и Британией", - пояснил дипломат.

"Эквадор несет ответственность за условия пребывания Ассанжа в посольстве страны в Лондоне, после того как основатель WikiLeaks, который имеет австралийское гражданство, подал в суд против правительства Эквадора "за нарушение фундментальних прав", - добавил Валенсия.

"Такая позиция означает отход от предыдущей практики Эквадора поддерживать диалог с британской властью по ситуации с Ассанжем с момента предоставления ему убежища в 2012 году, когда он начал скрываться от уголовного преследования", - пише Reuters.

Как сообщалось, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что подал иск в суд против правительства Эквадора "из-за нарушения своих фундаментальных прав".

Ассанж утверждает, что в посольстве Эквадора в Лондоне "ограничивают его контакты с внешним миром и подвергают цензуре его заявления".

В сентябре основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул пост главного редактора ресурса из-за того, что не может получить доступ к Интернету, но остается его издателем.