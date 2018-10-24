Эквадор больше не будет посредником между Ассанжем и Британией - МИД

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Среда, 24 октября 2018, 06:46

Эквадор больше не планирует быть посредником в переговорах между основателем WikiLeaks Ассанжем и британским правительством.

Об этом заявил глава МИД Эквадора Жозе Валенсия в интервью Reuters.

"К ответственности Эквадора не относятся какие-либо дополнительные шаги. Мы не адвокаты Ассанжа и не представители британского правительства, это прямые отношения, которые существуют между Ассанжем и Британией", - пояснил дипломат.

"Эквадор несет ответственность за условия пребывания Ассанжа в посольстве страны в Лондоне, после того как основатель WikiLeaks, который имеет австралийское гражданство, подал в суд против правительства Эквадора "за нарушение фундментальних прав", - добавил Валенсия.

"Такая позиция означает отход от предыдущей практики Эквадора поддерживать диалог с британской властью по ситуации с Ассанжем с момента предоставления ему убежища в 2012 году, когда он начал скрываться от уголовного преследования", - пише Reuters.

Как сообщалось, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что подал иск в суд против правительства Эквадора "из-за нарушения своих фундаментальных прав".

Ассанж утверждает, что в посольстве Эквадора в Лондоне "ограничивают его контакты с внешним миром и подвергают цензуре его заявления".

В сентябре основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул пост главного редактора ресурса из-за того, что не может получить доступ к Интернету, но остается его издателем.

В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа средств связи с внешним миром.

Такое решение было принято, поскольку Ассанж "нарушил письменное обязательство данное правительству Эквадора в конце 2017 года не распространять сообщения, которые могут влиять на отношения Эквадора с другими государствами".

Как сообщает The Guardian, такой шаг был сделан после того, как Ассанж в Твиттере прокомментировал заявление Британии об ответственности РФ за отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента и его дочери в Солсбери.

По его словам, заявление Британии без наличия независимого подтверждения ОЗХО только дало разрешение Кремлю к распространению мнения внутри страны, что Россию преследуют.

Кроме того, Ассанж раскритиковал высылку российских дипломатов.

В начале августа стало известно, что Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он скрывается от уголовного преследования с 2012 года.

В январе 2018 года Эквадор предоставил гражданство Ассанжу.

Темы: Британия
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