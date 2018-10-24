Ветеран АТО здобув срібну медаль для української збірної на "Іграх нескорених"

Учасник національної збірної "Ігри нескорених" у Сіднеї, ветеран АТО Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що Олексенко — брав участь в боях біля ДАПу, під Пісками, Опитним, Водяним у 2015–2016 роках.

За даними міноборони, до війни чоловік займався пауерліфтингом.

"Євген поїхав до Сіднею, аби знову принести користь своїй країні. Та на цей раз не на полі бою, а на спортивній арені. І його мрія здійснилася, сьогодні на змаганнях "Invictus Games" він виборов срібну медаль з пауерліфтингу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 23 жовтня, у третій день змагань "Ігор нескорених" у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.

Раніше Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games у Сіднеї.

21 жовтня в перший день змагань "Ігри нескорених" у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.