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Ветеран АТО выборол серебряную медаль для украинской сборной на "Играх непокоренных"

Среда, 24 октября 2018, 10:21

Участник сборной "Игры непокоренных" в Сиднее, ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Олексенко - участвовал в боях у ДАПом, под Писками, Опытным, Водяным в 2015-2016 годах.

По данным Минобороны, до войны мужчина занимался пауэрлифтингом.

 

"Евгений поехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях "Invictus Games" он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 октября, в третий день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее, украинец Александр Гавриленко получил третью золотую медаль для украинской сборной.

Ранее Александр Белобоков и Сергей Ильчицький получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.

Как сообщалось, 21 октября в первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.

Украинская правда
Темы: Украинаспорт
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