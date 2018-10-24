Ветеран АТО выборол серебряную медаль для украинской сборной на "Играх непокоренных"
Участник сборной "Игры непокоренных" в Сиднее, ветеран АТО Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что Олексенко - участвовал в боях у ДАПом, под Писками, Опытным, Водяным в 2015-2016 годах.
По данным Минобороны, до войны мужчина занимался пауэрлифтингом.
"Евгений поехал в Сидней, чтобы снова принести пользу своей стране. И на этот раз не на поле боя, а на спортивной арене. И его мечта осуществилась, сегодня на соревнованиях "Invictus Games" он завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 23 октября, в третий день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее, украинец Александр Гавриленко получил третью золотую медаль для украинской сборной.
Ранее Александр Белобоков и Сергей Ильчицький получили первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games в Сиднее.
Как сообщалось, 21 октября в первый день соревнований "Игры непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.