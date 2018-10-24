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Українські фани ЦСКА, постраждалі в Римі, вертаються додому

Середа, 24 жовтня 2018, 12:00

Громадяни України, які постраждалі під час аварії ескалатора у Римі, вже повертаються додому.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Наразі всі постраждалі громадяни України виписані з лікарень. У них рвані рани і забиття. Один громадянин уже залишив територію Італії рейсом Рим – Варшава", - сказав він.

Троє інших українців уже придбали квитки на рейс Рим – Київ.

"Наразі вони очікують вильоту в аеропорту", - сказав Погорельцев, додавши, що вони відлітають у ті дати і час, в які й планували з самого початку.     

Він не зміг уточнити, чи ці громадяни України є мешканцями України, чи Росії.

"Наразі не було потреби це з'ясовувати. Вони громадяни України, ми захищаємо їх права. Відомо лише, що вони є членами українського фан-клубу ЦСКА", - підсумував Погорельцев.

Нагадаємо, у Римі на станції метро Repubblica 23 жовтня сталася аварія ескалатора, на якому спускалися вболівальники московського клубу ЦСКА, постраждали 15 росіян та 4 громадян України.  

Також повідомлялося, що постраждалі громадяни України виявилися фанами московського ЦСКА.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіяРосіяфутбол
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