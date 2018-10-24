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Украинские фанаты ЦСКА, пострадавшие в Риме, возвращаются домой

Среда, 24 октября 2018, 12:00

Граждане Украины, которые пострадали во время аварии эскалатора в Риме, уже возвращаются домой.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Сейчас все пострадавшие граждане Украины выписаны из больницы. У них рваные раны и ушибы. Один гражданин уже покинул территорию Италии рейсом Рим – Варшава", - сказал он.

Остальные трое украинцев уже приобрели билеты на рейс Рим – Киев.

"Сейчас они ожидают вылета в аэропорту", - сказал Погорельцев, добавив, что они улетают в те же даты и время, в которые и планировали с самого начала.

Он не смог уточнить, являются ли эти граждане Украины жителями Украины или они жители России.

"Пока не было необходимости это выяснять. Они граждане Украины, мы защищаем их права. Известно только, что они являются членами украинского фан-клуба ЦСКА", - подытожил Погорельцев.

Напомним, в Риме на станции метро Repubblica 23 октября произошла авария эскалатора, на котором спускались болельщики московского клуба ЦСКА, пострадали 15 россиян и 4 граждан Украины.

Также сообщалось, что пострадавшие украинцы оказались фанатами московского ЦСКА.

Ирина Балачук, УП
Темы: ИталияРосcияфутбол
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