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Прокуратура АРК готується завершити розслідування справи Вишинського

Середа, 24 жовтня 2018, 12:07

Прокуратура АРК розраховує за місяць направити в суд обвинувальний акт стосовно керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про те в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів прокурор АРК Крим Гюндуз Мамедов.

"Що стосується розслідування справи, то можу сказати, що до кінця листопада ми плануємо обвинувальний акт щодо Вишинського направити в суд", – сказав Мамедов.

За його словами, зараз проходять балістична та лінгвістична експертизи, також проводиться робота зі свідками.

Відповідаючи на запитання про те, чи є питання у прокуратури до журналістів цього агентства, прокурор АРК відзначив, що вони є свідками у справі за обвинуваченням Вишинського.

"У нас на даний момент претензій до цих журналістів немає", – додав Мамедов.

Українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.

Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін утримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вишинськийпрокуратура
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