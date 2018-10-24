Прокуратура АРК готується завершити розслідування справи Вишинського

413 переглядів
Середа, 24 жовтня 2018, 12:07

Прокуратура АРК розраховує за місяць направити в суд обвинувальний акт стосовно керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про те в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів прокурор АРК Крим Гюндуз Мамедов.

"Що стосується розслідування справи, то можу сказати, що до кінця листопада ми плануємо обвинувальний акт щодо Вишинського направити в суд", – сказав Мамедов.

За його словами, зараз проходять балістична та лінгвістична експертизи, також проводиться робота зі свідками.

Відповідаючи на запитання про те, чи є питання у прокуратури до журналістів цього агентства, прокурор АРК відзначив, що вони є свідками у справі за обвинуваченням Вишинського.

"У нас на даний момент претензій до цих журналістів немає", – додав Мамедов.

Українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.

Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін утримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

Теми: Вишинський прокуратура
powered by lun.ua
По темі
СБУ планує нові підозри у справі Вишинського 25 вересня 2018, 15:51
Вишинському в Росії дали премію імені Політковської 9 вересня 2018, 15:54
Вишинському продовжили арешт 6 вересня 2018, 17:03
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
Made in Ukraine

7 українських брендів, які створюють крафтові пледи та килими

гід

Барахолки, комісіонки та вінтажні магазини Києва